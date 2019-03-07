Общество

Видеоролик о сотрудницах Росгвардии подготовлен в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня киностудия Росгвардии подготовила видеоролик, рассказывающий о многогранных задачах, выполняемых прекрасной половиной силовой структуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, закадровый текст в нем читает советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, голос телеканала «СТС» Сергей Чонишвили.

Героини ролика – женщины, проходящие службу в самых разных подразделениях Росгвардии, от центрального аппарата и медицинских учреждений до отрядов специального назначения и вневедомственной охраны. На видео они не только предстанут во всей красе, но и продемонстрируют свои профессиональные навыки, а также произнесут важные слова, объясняющие их роль в защите родной страны.