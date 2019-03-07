Общество

Псковская городская поликлиника проводит мартовскую диспансеризацию

С 11 до 15 марта Псковская городская поликлиника проводит диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.

Мобильный ФАП-автобус (с государственным номером «В 862 КР 60») будет жать псковичей у гипермаркета «Лента», на у дома № 54 по улице Труда, с 10.00 до 14.00.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдача направления на анализы.

Телефон приемной главного врача: 53 - 49 - 42.

Телефон отделения профилактики: 53 - 62 - 14.