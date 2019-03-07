Общество

8 марта в аквапарке пройдет праздничная весенняя программа «SPAсибо милые дамы!»

Аквапарк «Акваполис» в Пскове приготовил праздник 8 марта для всех гостей.



8 марта аквапарк «Акваполис» приглашает на праздничную весеннюю программу «SPAсибо милые дамы!»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, гостей ожидает насыщенная и полезная программа.Особое внимание уделено акватерапии и процедурам в банном комплексе аквапарка.



Кроме этого, будет организован массаж шейно-воротниковой зоны с Сергеем Шабаевым - персональный тренер по фитнесу Ассоциации профессиональных тренеров «Muscle&Fitness» от клуба wow_gym_beauty и пройдут консультации по программе «Коррекция осанки» от тренера wow_gym_beauty Ольги Михайловой.



Центральным событием праздника станет выступление певца Джэхана.

Программа праздника «SPAсибо милые дамы!», которая пройдет 8 марта в аквапарке «Акваполис» (входит в стоимость билета в аквапарк):





12.00 - Мастер-класс по изготовлению открытки к 8 марта

12.30 - Розыгрыш призов (балкон)

13.00 - Массаж шейно-воротниковой зоны с Сергеем Шабаевым - персональный тренер по фитнесу Ассоциации профессиональных тренеров «Muscle&Fitness» от клуба @wow_gym_beauty (балкон)

13.00 - Аквафутбол «Женская логика» (большой бассейн)

13.30 - «Коррекция осанки» от тренера @wow_gym_beauty Ольги Михайловой (балкон)

13.30 - Подводный лабиринт «Дамский ридикюль» (большой бассейн)

14.00 - Розыгрыш призов (большой бассейн)

14.00 - Акварелакс «Танец Золушки» (большой бассейн)

14.30 - Эстафета «Идеальная пара» (большой бассейн)

15.00 - Соляной скраб «Спа-комплимент» (Соляная сауна, банный комплекс)

16.00 - Шоу профессора Николя «Веселая Магия»: летающий чайный пакетик, «хрустальная роза», радужные очки и многое другое! (балкон)

16.30 - Розыгрыш призов (балкон)

17.00 - Певец Джэхан и его шоу (большой бассейн)

17.20 - Розыгрыш призов (большой бассейн)

17.30 - Праздничная дискотека