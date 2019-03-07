Общество

Первые выпускники колледжа искусств 2019 года получили дипломы

Первые выпускники Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 2019 года получили дипломы 5 марта. В конце февраля прошла Государственная итоговая аттестация выпускников заочной формы обучения специальностей «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение», на которой студенты показали высокие результаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

По сложившейся в колледже традиции Государственная экзаменационная комиссия отметила сертификатами лучшие дипломные работы.

На специальности «Библиотековедение» это работа Ирины Сиваковой об особенностях создания доступной среды для слабовидящих и тотально слепых людей, Натальи Мельниковой о деятельности современной сельской библиотеки по сохранению и возрождению культурных традиций, Юлии Степановой об особенностях и механизмах управления библиотечным фондом в современных условиях.

Среди выпускников специальности Социально-культурная деятельность лучшими названы работы Марии Марковой «Организация и проведение шоу-маркетинга «Час высокой моды» в рамках РR-мероприятия» и Анны Плотниковой «Организация и проведение флешмоба, посвящённого Дню памяти погибших в Великой Отечественной войне».

Отметим, что все выпускники продолжат свою деятельность в районных, городских Домах культуры, Городском культурном центре, районных библиотеках.