Общество

Состоялось 20-е внеочередное заседание Великолукской городской Думы

Сегодня, 7 марта состоялось 20-е внеочередное заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса. Два из которых касались внесения изменений в устав города. С проектами решений парламентариев ознакомила начальник юридического отдела Думы Елена Тихомирова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Она пояснила, что согласно рекомендации управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области из действующего устава города Великие Луки необходимо исключить абзац о праве публиковать принятые органом местного самоуправления правовые акты и соглашения в официальном сетевом издании в связи с отсутствием такого сетевого издания, имеющего статус СМИ и зарегистрированного соответствующим образом в Роскомнадзоре.

Как проинформировала Елена Тихомирова, принятие данного проекта решения находится в компетенции Великолукской городской Думы и не потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты муниципального образования. Решение о внесении изменений в Устав города было принято единогласно.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о назначении исполняющего обязанности главы городской администрации. Депутаты в ходе открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Юлии Ярышкиной.