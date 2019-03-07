Общество

Названы желанные для женщин подарки на 8 марта

Большинство россиянок на 8 марта хотели бы получить в подарок путевку на отдых, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС и данные опроса ВЦИОМ.

За такой подарок выступили 38% женщин. Еще 36% ожидают получить цветы.

Кроме того, 23% опрошенных хотели бы получить билет на концерт или в театр. Также женщины назвали хорошими подарками подарочные сертификаты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, автомобили и косметику.

Согласно исследованию, намерения мужчин несколько не совпадают с желаниями женщин.

«В подарок к 8 марта две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%)», - говорится в сообщении.