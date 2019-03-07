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В 2018 году экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы инспекции труда Псковского облсовпрофа составила более 5,4 млн рублей

В 2018 году экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы инспекции труда Псковского облсовпрофа составила более 5,4 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе. Правозащитная деятельность данного структурного подразделения областного профсоюзного объединения за отчетный период осуществлялась по следующим направлениям:

- оказание правовой помощи в разрешении судебных споров (285 правовых действий, включающих в себя оформление исковых и других заявлений, составление ходатайств и запросов, непосредственное участие сотрудников Инспекции труда при рассмотрении дел в судах, контроль за исполнением решения суда);

- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (35 проверок);

- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства (67 правовых действий, в том числе экспертиза проектов коллективных договоров, непосредственная правовая помощь в разработке коллективных договоров и соглашений, консультирование по вопросам организации и проведения коллективных переговоров по вопросам заключения новых коллективных договоров и внесения изменений в действующие, разработка форм дополнительных соглашений к коллективным договорам, порядке уведомительной регистрации коллективных договоров и др.);

- участие в нормотворческой деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления (2 случая участия);

- информационно-методическая работа по правовым вопросам, обучение профсоюзного актива, руководителей предприятий и организаций, участие в

- оказание консультационных услуг на личном приеме и по телефону по вопросам социально-трудового характера, а также в сфере жилищных, финансовых, гражданско-договорных правоотношений (порядка 4 980 посещений и устных обращений).

За отчетный период работники инспекции труда приняли участие в 131 судебном заседании.

Предметом обращения в суды в указанный период являлись:

- иски о признании приказов о применении дисциплинарных взысканий незаконными, подлежащими отмене;

- иск об установлении факта оставления без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте, признании права на обеспечение отдельным благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения как за лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязании Главного государственного управления социальной защиты населения региона включить Истца в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

- иски о включении периодов работы в страховой стаж для расчета размера страховой пенсии по старости;

- иски о включении периодов работы и иной деятельности в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, возложении на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности по назначению досрочной страховой пенсии по старости;

- иски о возложении на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности по назначению единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета;

- иски о возложении на орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности принять к зачету трудовую книжку и иных документов, подтверждающих трудовую деятельность;

- иски о признании незаконным отказа во включении заявителя в список лиц, представляемых к присвоению звания «Ветеран труда».

Кроме того, в 2018 году специалистами инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов проведено 37 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Правовыми инспекторами СОП Псковский облсовпроф при проведении проверок в 2018 году устанавливалось следующее:

- в нарушение ч. 6 ст.136 Трудового Кодекса РФ в правилах внутреннего трудового распорядка не установлены дни выплаты заработной платы работников организации;

- в расчётных листках работников не установлены в полном объёме все составные части заработной платы;

- график отпусков работодателем не оформлен и не утверждён с учётом мнения представительного органа.

- в нарушении п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, с записями в трудовых книжках о выполняемой работе, переводе на другую работу и увольнении, работодатель не ознакамливает их владельцев под расписку в их личных карточках, в которых повторяются записи, внесённые в трудовые книжки. Нет подписи работников, даты, основания. Также отсутствует подпись работника кадровой службы;

- в нарушении ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст.68 Трудового Кодекса РФ в приказах по личному составу отсутствуют подписи работников в их ознакомлении;

- приказы по личному составу не соответствуют унифицированным формам (постановление Госкомстата №1 от 05.01.2004) и оформлены не надлежащим образом;

- в нарушение ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ работодатель до подписания трудового договора не ознакомил работников под роспись с локальными нормативными актами, действующими на тот момент;

- в нарушение ст. 103 Трудового Кодекса РФ при составлении графика сменности (работодатель не учитывает мнение представительного органа и не знакомит с графиками сменности работников под роспись;

- в нарушение ч. 3, ч. 6 ст. 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата работников переводится на банковскую карту без их письменного согласия. Заявление на перечисление денежных средств в кредитную организацию отсутствует.

Анализ результатов проверок, проведенных правовой инспекцией труда в 2018 году, показывает, что нарушения трудовых прав членов профсоюзов имеют распространенный характер, выявляются неоднократно, имеют тенденцию к повторению, в связи с чем проблема соблюдения работодателями трудового законодательства продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в сфере социально-трудовых отношений.

В целом деятельность инспекции труда Псковского облсовпрофа в 2018 году показала, что осуществляемые ею виды деятельности являются актуальными и востребованными среди членских организаций и членов профсоюза, оказание юридической помощи специалистами является эффективным.