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Общество

Куда хоронить будем?

07.03.2019 15:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 марта. Ключевой вопрос, ответ на который пыталась найти ведущая Любовь Кузнецова, - «Куда хоронить будем?».

В Пскове на действующем кладбище «Крестовское», что в районе деревни Белый Мох, в ближайшее время закончатся места для захоронений. Эта новость звучит угрожающе, тем более что пока проблема не имеет решения, а время идет, люди умирают. На всю Россию прогремел скандал, когда родственники усопшего принесли его тело к мэрии Самары. Причина столь вопиющей реакции (если не вдаваться в детали) - покойного не позволили похоронить на территории городского кладбища. Еще один «мемориальный» скандал разгорается в Биробиджане: там местный морг перешел на самообслуживание - родственникам умерших предлагается самим проводить необходимые процедуры с телом, руководствуясь оставленной инструкцией. Все это с трудом укладывается в голове. Так неужели и Псков попадет в федеральные СМИ с очередным антиповодом? Что еще страшнее: куда будут хоронить покойников, когда в Крестах закончатся места? И в чем причина того, что вторая очередь строительства кладбища до сих пор не строится?

О чрезвычайной ситуации, которая намечается в Пскове с захоронениями усопших, в эфире нашей радиостанции на прошлой неделе заявил не кто иной как глава города Иван Цецерский. Хотя первые тревожные сообщения по этой теме пресс-служба муниципалитета выдала еще 30 января, опять же с совещания под председательством высшего должностного лица областного центра. Там и стало известно, что контракт с подрядчиком, который выиграл конкурс на строительство второй очереди, администрацией расторгнут. А что делать дальше? Ответ на этот вопрос Цецерский предлагал найти исполнительной власти города. Но спустя месяц глава Пскова озвучил следующее:

Действительно работа администрации с подрядчиком зашла в тупик. Не без помощи природоохранного прокурора. Спасибо прокуратуре области и лично Сергею Белову, который вмешался в ситуацию, и главному федеральному инспектору Андрею Калинину - ситуация начала меняться в позитивную сторону. Хотя суды, которые природоохранная прокуратура ведет против администрации города, не завершены. Но найден путь. Кладбище «Крестовское» состоит из нескольких очередей. Мы отвели большой массив в пределах 40 га, и первая очередь сегодня завершает свой объем захоронений. Нужно делать вторую очередь. Там возникли проблемы по линии природоохранной прокуратуры - там лесополоса, и требуется лесоустроительное дело, а на это требуется еще год. А у нас просто времени на это нет. Действительно мест на кладбище остается немного остается.

Заместитель главы Пскова, курирующий сферу ЖКХ Сергей Гаврилов, в чей депутатский округ входит территория поселения Белый Мох, рассказал свое понимание проблемы и назвал причину застопорившегося процесса строительства второй очереди кладбища. Ответственность в затягивании сроков, уверен замглавы Пскова, лежит на подрядчике, действий которого на объекте так и не увидели.

Подрядчик, который выиграл конкурс, потом начал все будоражить, подымать, разрешения на работу по проекту было. Мне кажется, вся загвоздка была в подрядчике, что они протянули и даже не вышли на объект, какую-то канаву не прокопали. Если б они вышли, что-то сделали, а потом сказали, что невозможно... А они даже не выходили.

В официальном сообщении пресс-службы города с совещания, где присутствовал представитель организации-подрядчика, сказано следующее: «Как пояснили представители подрядчика, работы по строительству не начинались, так как в конкурсных документах были выявлены несоответствия». Того же мнения придерживается и наш следующий респондент - Василий Салопов, который в недавнем прошлом имел непосредственное отношение к мемориальным делам в Пскове. По его оценкам, места на «Крестовском» закончатся в ближайшие пару недель. И перспектива направлять городских покойников на районные кладбища вполне обозрима. Чтобы обустроить хотя бы 200-300 квадратных метров площади от территории второй очереди под срочные захоронения, нужно пару недель работ. Проводить их сейчас нельзя - сезон не тот, придется ждать апреля-начала мая. И самое главное, нужно проводить новые конкурсные процедуры - прежний контракт расторгнут. Комментарий Василия Салопова.

Был очень неграмотно составлен контракт по второй очереди, он был обжалован природоохранной прокуратурой. Работа приостановлена по нему, идут разбирательства на этот счет, суды. Работы никуда не двигаются. К сожалению, не знаю всех подробностей. Мы не являлись ни заказчиком, ни подрядчиком, поэтому никак не участвуем в вопросе. Но я знаю, скорее, по наслышке, что не было решено, куда девать лес, который находится на том месте. Сам лес непосредственно представляет ценность, имеет стоимость. А в контракте не оговорено, кому будет принадлежать лес после того, как его спилят. Его может забрать подрядчик, продать или еще что-то с ним сделать. Так как это никак не было прописано, прокуратура усмотрела в этом неучтенный доход - я так понимаю.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук оценивает остаток мест под захоронения в Крестах цифрой «170 с чем-то». То есть по факту из расчета в среднем 50-60 усопших в месяц ситуация не так остра, как оценивает ее Василий Салопов. Вместе с тем, приятного в сложившихся обстоятельствах ничего нет. Тот факт, что в Пскове действующее кладбище находится в городской черте, - вообще редкость для России, констатирует Нестерук. В том числе из этого сложился камень преткновения во взаимоотношении чиновников, подрядчика и прокуратуры. Но решение уже есть. Пояснения Александра Нестерука.

Это большая редкость, чтобы на территории города можно было разместить кладбище. Таких городов почти не существует - везде кладбища в загородной зоне. У нас в городе много пустующих площадей, в том числе лесные зоны, но они должны охраняться. Проблема в том, что выделенные городские леса должны идти под вырубку, но это не наша профильная проблема. Нас это кладбище устраивает, так как вокруг нет никаких социальных объектов, жилья, санитарные разрывы соблюдаются. Но возникла проблема и, насколько я знаю, она имеет решение: взамен этих вырубаемых лесов будут взяты на учет другие леса, которые есть, но не числились. В частности в районе санатория в Черехе будет выделена замена. Если вопрос по второй очереди решится, там есть достаточно высокие места, а есть заболоченные, которые требуют инженерных мероприятий, подсыпки, мелиорации. Но там еще есть места, которые требуют минимальных работ — выпилить леса, выкорчевать, разровнять площадку. На это уйдет буквально несколько недель. Все-таки, думаю, что вопрос решится.

Депутат областного Собрания, а в недавнем прошлом городской парламентарий от партии КПРФ, Дмитрий Михайлов, который также в нашем эфире высказывал серьезные опасения по поводу проблем с местами на псковском кладбище, рассказал нашей программе, что у администрации могут проблемы с подрядчиками, которые обслуживают иные места захоронений, помимо «Крестовского». Из-за пристального внимания к мемориальной теме, сообщил Михайлов, по его сведениям, подрядчики готовы отказаться от контрактов. То есть по факту может повториться сценарий минувшей осени, когда могилы на кладбищах были завалены мусором. 

Уборка кладбищ, обслуживание, уборка дорог, оврагов - предприниматели, которые от этого питались, сейчас расторгли договоры, потому что тема кладбищ всплыла, и все хотят отстраниться от этой тематики, потому что не хотят быть под прицелом СМИ. Знаете, как у нас есть - подрядчики делают работы на бумаге, а по факту ничего не делают и получают бюджетные средства. А сейчас тема всплыла, и будут под микроскопом изучать проблему.

Насколько стало известно «Дневному дозору» из собственных источников, 5 марта состоялось совещание под руководством главного федерального инспектора по региону Андрея Калинина, на которое были приглашены все заинтересованные в решении вопроса стороны. Власти ищут пути выхода из непростой ситуации. Очевидно после этого и будут даны комментарии и разъяснения, от которых на данный момент воздерживаются администрация города и прокуратура. Безусловно, точку в этой сложной и запутанной истории ставить очень рано. «Дневной дозор» продолжит следить за развитием кладбищенской темы.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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