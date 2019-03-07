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Общество

Международный женский день отметили в псковском филиале академии ФСИН

07.03.2019 16:34|ПсковКомментариев: 0

Накануне международного женского дня в псковском филиале академии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта.

В актовом зале образовательной организации начальник псковского филиала академии Дмитрий Панарин поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе. 

После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.

Мероприятие завершилось концертом с творческими номерами сотрудников псковского филиала академии и гостями праздника.

Теги: #8 марта #ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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