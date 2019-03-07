Общество

Международный женский день отметили в псковском филиале академии ФСИН

Накануне международного женского дня в псковском филиале академии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта.

В актовом зале образовательной организации начальник псковского филиала академии Дмитрий Панарин поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.

Мероприятие завершилось концертом с творческими номерами сотрудников псковского филиала академии и гостями праздника.