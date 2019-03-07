Общество

Власти Пскова поддержит проекты австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца»

Власть Пскова окажет содействие проектам благотворительной организации из Австрии «Маленькие сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Пскова. Решение о такой поддержке было принято 7 марта, на встрече главы Пскова Ивана Цецерского и Паскаль Вайер, председателя благотворительной организации «Маленькие сердца», долголетним партнером Псковского областного отделения Российского детского фонда.

На встрече также присутствовали заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов, директор ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина, представители структурных подразделений администрации Пскова и Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Темой встречи было обсуждение возможностей привлечения меценатов для реализации благотворительных проектов в пользу нуждающихся детей из интернатных учреждений и пост-интернатного сопровождения выпускников школ-интернатов города Пскова, а также обсуждение возможностей участия благотворительной организации в 39-х Международных Ганзейских днях в Пскове.

Паскаль Вайер рассказала о проектах, запуск которых планируется в ближайшем будущем. В частности, о программе, помогающей учащимся выпускных классов определяться с будущей профессией, делая при этом акцент на рабочие специальности, нехватка которых сейчас остро ощущается во многих городах и странах. Программа также подразумевает оказание поддержки выпускникам интернатов с поступлением в высшие учебные заведения по выбранной специальности, курирование и дальнейшее трудоустройство в компании, заводы и фабрики, принимающие участие в данном проекте.

Иван Цецерский проявил большую заинтересованность, отметив, что это хорошее дело и проекты нужные и интересные. Он заверил инициатора, что городские власти со своей стороны поддержат данное движение и окажут посильную помощь в реализации данных проектов.

Александр Коновалов также одобрил инициативу. По его словам, Псков и Псковская область нуждается в специалистах производственного направления, и это хорошая возможность показать нашим детям возможность жить и трудиться в родном городе.

По итогам встречи, глава Пскова поручил заместителю главы администрации вести дальнейшие переговоры с председателем организации «Маленькие сердца» и оказать всяческую помощь и поддержку, необходимую для реализации подобных проектов на территории Пскова. Кроме того, Иван Цецерский поблагодарил Паскаль Вайер за многолетнюю благотворительную деятельность и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он также пригласил госпожу Паскаль принять участие в 39-х Международных Ганзейских днях, которые продут в Пскове в 2019 году.