Общество

Псковская инспекция труда оштрафовала «Массив» и «Псковинтур»

Государственная инспекция труда Псковской области выявила нарушения в отношении предприятий «Массив» и «Псковинтур». Оба предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самом ведомстве.

По результатам проверки установлено, что в «Массиве» расследование несчастного случая с работником проведено с нарушением сроков. Выявлены нарушения обязательных требований при оформлении материалов расследования несчастного случая.

Что касается «Псковинтура», то там работодателем допущены к исполнению трудовых обязанностей водители без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.