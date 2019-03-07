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Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким экс-главы Красногородского района Ивана Брилева

Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким бывшего главы Красногородского района Ивана Брилева.

«Ушёл из жизни достойный, неравнодушный человек, профессионал, посвятивший долгие годы развитию местного самоуправления. Иван Иванович начал трудовую биографию учителем физики, проявил себя талантливым педагогом и грамотным руководителем. Заслужив уважение коллег и учеников, он возглавил в 1975 году Красногородскую школу-интернат № 1, а спустя время – Красногородский районный отдел народного образования. Иван Брилёв занимал активную гражданскую позицию, был первым секретарём Красногородского райкома КПСС, в 1991 году земляки избрали его депутатом Красногородского районного Совета народных депутатов, а коллеги – председателем.

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В 1993 году Иван Брилёв был назначен сначала заместителем главы администрации Красногородского района, а в 1995 году – главой администрации муниципального образования. Он заслужил доверие жителей Красногородского района, неоднократно земляки избирали его главой муниципального образования – эту ответственную должность Иван Брилёв занимал с 1996 по 2007 год. Год назад Ивану Брилёву было присвоено звание «Почётный гражданин Красногородского района».

7 марта Иван Иванович Брилёв на 76-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил», - говорится в тексте соболезнования.