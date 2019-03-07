Общество

В канун международного женского дня Михаил Ведерников поздравил с праздником сотрудниц областного управления МЧС России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в канун международного женского дня поздравили с праздником сотрудниц областного управления МЧС России. В неформальной встрече, которая прошла на базе аварийно-спасательной службы региона, приняли участие кинологи, психологи и специалисты call-центра «Службы 112». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

«Мы вами восхищаемся и очень ценим. В вас как в инь и янь есть женственность и красота, вы проявляете заботу и любовь, поддерживаете домашний очаг, но в тоже время находитесь на таких ответственных постах, выполняя подчас мужскую работу, - сказал Михаил Ведерников, вспомнив строки поэта Наума Коржавина: «Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят…»

Губернатор вручил сотрудницам ведомства цветы, поблагодарил за работу и пожелал счастья, здоровья и любви. К поздравлениям присоединился и легендарный спортсмен.

Сотрудницы областного МЧС выразили признательность за внимание.

В разговоре за чашкой чая участники встречи поговорили как на профессиональные, так и личные темы. Затронули вопросы воспитания детей, занятий спортом и свободного времяпрепровождения.

Глава региона также сообщил, что областные власти плотно работают с МЧС России по вопросу строительства нового единого здания ЦУКС, обновления материально-технической базы областного управления. «Приложим все усилия, чтобы вы работали в комфортных условиях, были обеспечены техникой и оборудованием», - сказал он.