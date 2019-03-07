Общество

Объявлен конкурс на лучшее эскизное предложение по оформлению изображения указателя Пушкинских Гор

Администрация Пушкиногорского района объявляет конкурс на лучшее эскизное предложение по оформлению изображения указателя населенного пункта Пушкинское Горы и благоустройства прилегающей территории. Об этом сообщается в сообществе «Пушкинский Заповедник» Вконтаке.

Место установки указателя - въезд в Пушкинские Горы со стороны Новгородки, на развилке региональных дорог в направлениях Новоржева и Пушкинских Гор, у административного здания СПК «Пушкиногорский». Прием конкурсных работ - до 1 апреля. Определение победителя пройдет 10 апреля.

За дополнительной информацией обращаться в управление делами администрации района на Ленина, 6, кабинет 32. Телефон 2-15-32.

