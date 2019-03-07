В Пскове библиотека микрорайона «Псковкирпич» проводит выставку объемных картин из кожи

В Пскове библиотека, которая находится в микрорайоне «Псковкирпич», ждет псковичей на выставку объемных картин из кожи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самой библиотеке.
Источник: социальная сеть «ВКонтакте», группа библиотеки
Автор работ - В. И. Машинская. Выставка открыта с 5 по 25 марта, в часы работы библиотеки.
Напоминаем, с понедельника по четверг библиотека (улица Карбышева, 4) работает с 10.30 до 19.00, а в воскресенье - с 12.00 до 18.00. В пятницу и субботу - выходной день. Последний день месяца - санитарный.