Общество

В рядах псковских полицейских прибыло

В рядах псковских полицейских произошло пополнение. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в УМВД России по Псковской области.

Источник: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В канун Международного женского дня, 7 марта, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу.

Несколько месяцев длилась учеба этих стражей порядка. Принятие присяги стало финальным аккордом в напряженной программе их профессиональной подготовки.

В ведомстве напомнили, что главная задача сотрудников полиции - это защита прав и законных интересов наших сограждан. Законность, честность, культура, уважительное отношение к каждому человеку - этими принципами должны руководствоваться полицейские в своей повседневной служебной деятельности.

Затем виновники торжества перед строем поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

В ближайшее время эти сотрудники приступят к выполнению своих служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.