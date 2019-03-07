Общество

Власти Псковской области поздравили женщин псковской типографии с наступающим 8 марта

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков поздравил сотрудниц государственного предприятия «Псковская областная типография» с наступающим праздником 8 Марта. Накануне женского дня Николай Цветков побывал на производстве, вручил сотрудницам предприятия букеты цветов и пожелал им счастья, здоровья и уверенности в будущем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Николай Цветков отметил, что еще год назад, в преддверии своего 100-летия, типография переживала финансовый кризис: предприятие находилось под процедурой внешнего управления, на грани банкротства, но благодаря поддержке Михаила Ведерникова удалось восстановить платежеспособность предприятия, сохранить его имущественный комплекс и уникальный коллектив.

Напомним, Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок тиражом от 500 до 100 тысяч экземпляров, оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. На производстве трудятся 25 уникальных специалистов полиграфического производства.