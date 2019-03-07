Общество

Глава Пскова поздравил сотрудниц детсадов и школ на избирательном округе № 5 с 8 марта

Глава Пскова Иван Цецерский посетил 7 марта образовательные учреждениям города на избирательном округе № 5, где поздравил с 8 марта сотрудниц детских садов и школ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Теплые слова поздравлений от главы города получили сотрудницы детского сада № 14. Иван Цецерский как руководитель муниципалитета и депутат по этому округу вручил заведующей Майе Жихаревой и женскому персоналу цветы, отметив их большой вклад в дошкольное воспитание маленьких псковичей.

«Вы дарите любовь и тепло, передаете детям вечные духовные ценности, - подчеркнул глава Пскова. - Ваша чуткость, понимание и терпение поистине безграничны».

Глава города поблагодарил женщин за профессионализм и щедрость души и пожелал крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья.

Далее Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 8 марта, в средней общеобразовательной школе № 5 имени Героя России М. Н. Евтюхина.

Учащиеся и педагоги подготовили праздничный концерт, в начале которого глава города поздравил директора Наталью Веселкову и учителей с весенним праздником. Он пожелал преподавателям всегда оставаться такими же обаятельными, красивыми и умными. Также Иван Цецерский поблагодарил педагогов за плодотворную работу и вручил подарки и цветы.

В заключение глава города побывал на праздничном мероприятии в псковском Доме ветеранов и поздравил женщин с праздником. Иван Цецерский пожелал всем крепкого здоровья и долголетия, хорошего настроения, бодрости духа и вручил весенние букеты. Отдельно он поздравил с двойным праздником Валентину Руденко, у которой сегодня день рождения. Глава Пскова пожелал имениннице доброго здоровья и радости.