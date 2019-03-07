Общество

Михаил Ведерников поздравил с 8 марта жительниц Псковской области: Успехов, благополучия, мира и любви

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 8 марта всех жительниц региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

«Российские женщины всегда были образцом для подражания. В то время как весь мир продолжает восхищаться вашей красотой, вы на протяжении всей истории нашего государства неизменно добиваетесь невероятных успехов во всех сферах жизни. Одна только Псковская область стала местом рождения целой плеяды всемирно известных женщин: от княгини Ольги, которая привела Русь к христианству, до Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики. Вы всегда были и остаетесь сильными, талантливыми, умными и амбициозными. Но, несмотря на это, вы все также нуждаетесь в любви, внимании и защите. В этом году мы запустили Перинатальный центр, который кардинальным образом изменил картину здравоохранения в регионе. К 2021 году добьемся 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет, что поможет быстрее возвращаться в общественную жизнь. Внедрим курсы повышения квалификации для находящихся в декретном отпуске. Мы продолжим работать в этом направлении. Мнение матерей, ваши потребности и желания всегда будут приоритетом для Администрации области. Дорогие наши женщины! Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения - повод для нашей искренней гордости. Желаю всем вам успехов, благополучия, мира и любви!», - пожелал Михаил Ведерников.