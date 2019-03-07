Общество

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов - Александр Братчиков поздравил псковичек с 8 марта

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил псковичек с 8 марта. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Выражаю вам добрые чувства уважения и искренне желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть осуществляются ваши самые светлые надежды и ожидания! С праздником вас, с прекрасным весенним днем!», - заключил Александр Братчиков.