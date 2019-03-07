Заместитель главы администрации Пскова: С праздником Вас, дорогие женщины!

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поздравил псковичек с Международным женским днем. Теплые слова в адрес «прекрасного полка» Александр Коновалов разместил в своем «Инстаграме».
«С праздником Вас, дорогие женщины! Храни Вас Бог! Будьте любимы!», - написал в соцсети заместитель главы ведомства.
Напомним, жительниц Пскова и Псковской области уже поздравили губернатор региона Михаил Ведерников, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Великих Лук Николай Козловский.