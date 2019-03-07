Общество

Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жительниц Псковской области в 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 марта. Международный женский день - день, когда у мужчин есть приятный повод выразить восхищение женской красотой и нежностью, признаться в огромном уважении к женской роли в семье и обществе. Женщина несёт свет и тепло, создаёт уют и гармонию, дарит любовь и заботу. Вы, дорогие женщины, наполняете нашу жизнь глубинным смыслом, вдохновляете на свершения, своими улыбками озаряете окружающий мир и делаете его лучше. Сегодня в ваш адрес звучит много поздравлений и признаний, но поверьте, слов восхищения вы достойны все 365 дней в году. Спасибо вам за нежность и силу, мудрость и лёгкость, энергию и созидание! Будьте счастливы и любимы!», - заключил Александр Котов.