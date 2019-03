Общество

В Пскове пройдет открытая дискуссия на тему «Память о прошлом: нужно ли нам это сегодня?»

В Пскове в доме № 3/2 на улице Леона Поземского, на универсальной площадке «Креативного пространства "Шаг"» пройдет открытая дискуссия на тему «Память о прошлом: нужно ли нам это сегодня?». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в месте проведения мероприятия, дискуссия состоится 9 марта с 15.00 до 17.00 и будет посвященной исторической памяти и работе с трудным прошлым.

В программе - выступления экспертов и ответы на вопросы зрителей.

Спикеры: социолог, «PhD State University of New York at Stony Brook» (Москва) Дарья Хлевнюк; историк, основатель и руководитель псковского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» (Псков) Юрий Дзева, историк, директор фонда «Достоверная история» (Псков) Юрий Алексеев.

Специалисты обсудят мировой опыт работы с трудным прошлым, российскую политику памяти, затронут региональные события по увековечиванию памяти жертв нацизма и жертв политических репрессий, обозначат способы и причины работы с «травматичным» прошлым.

Модератор дискуссии - социолог, «National Research University Higher School of Economics» (Москва) Ольга Аксарина.