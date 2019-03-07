Общество

Из Белоруссии в Псковскую область пытались незаконно ввести около 11, 5 тысячи тюльпанов к 8 марта

В Псковскую область с 1 по 7 марта недобросовестные поставщики пытались незаконным способом ввезти с целью продажи 11430 свежих срезанных тюльпанов. Цветы ввозились автомобильным транспортом из Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Источник: pixabay.com

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники выявили такую партию цветов на российско-белорусском участке границы, в деревне Лобок Невельского района. На тюльпаны не было фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В ведомстве напомнили, что ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ - запрещен. По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.