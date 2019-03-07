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Общество

Все расположенные вдоль федеральных трасс населенные пункты Псковской области будут освещены до 2020 года

08.03.2019 16:18|ПсковКомментариев: 0

Все населенные пункты Псковской области, через которые проходят федеральные трассы, будут оснащены уличным освещением до 2020 года, что позволит повысить безопасность на дорогах в темное время суток. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева пишет «ТАСС». Ранее представители госкомитета Псковской области по транспорту называли ситуацию с электрификацией населенных пунктов в регионе острой, что связано с ее географическими особенностями. На территории Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в РФ. При этом около 2 тысяч деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

«Все населенные пункты, которые у нас располагаются вдоль федеральных трасс, они будут освещены до 2020 года. В настоящий момент ведутся активные работы, специалисты "Росавтодора" делают мачты линий электропередач для освещения. Активисты "Убитых дорог" в прошлом году давали свои предложения по поводу освещения, и мест, которые нужно осветить на трассах, они будут учтены», - сказал Александр Васильев.

Депутат Госдумы от Псковской области добавил, что освещены все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы Псков - Санкт-Петербург.

«А вот юг области, там, где проходит трасса М-9, еще предстоит поработать. Там появилось много освещенных участков, но есть еще Пустошкинский, Невельский районы - это то, где населенные пункты будут освещаться», - отметил Александр Васильев.

Напомним, Летом 2018 года вдоль дорог поселка Порхов Псковской области энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством госкорпорации «Ростех». Глава региона и гендиректор компании «Швабе» (входит в Ростех) Алексей Патрикеев на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает внедрение энергосберегающих технологий в городское уличное освещение.

Теги: #дороги #Псковская область #Госдума #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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