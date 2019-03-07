Общество

Все расположенные вдоль федеральных трасс населенные пункты Псковской области будут освещены до 2020 года

Все населенные пункты Псковской области, через которые проходят федеральные трассы, будут оснащены уличным освещением до 2020 года, что позволит повысить безопасность на дорогах в темное время суток. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева пишет «ТАСС». Ранее представители госкомитета Псковской области по транспорту называли ситуацию с электрификацией населенных пунктов в регионе острой, что связано с ее географическими особенностями. На территории Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в РФ. При этом около 2 тысяч деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

«Все населенные пункты, которые у нас располагаются вдоль федеральных трасс, они будут освещены до 2020 года. В настоящий момент ведутся активные работы, специалисты "Росавтодора" делают мачты линий электропередач для освещения. Активисты "Убитых дорог" в прошлом году давали свои предложения по поводу освещения, и мест, которые нужно осветить на трассах, они будут учтены», - сказал Александр Васильев.

Депутат Госдумы от Псковской области добавил, что освещены все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы Псков - Санкт-Петербург.

«А вот юг области, там, где проходит трасса М-9, еще предстоит поработать. Там появилось много освещенных участков, но есть еще Пустошкинский, Невельский районы - это то, где населенные пункты будут освещаться», - отметил Александр Васильев.

Напомним, Летом 2018 года вдоль дорог поселка Порхов Псковской области энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством госкорпорации «Ростех». Глава региона и гендиректор компании «Швабе» (входит в Ростех) Алексей Патрикеев на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает внедрение энергосберегающих технологий в городское уличное освещение.