Общество

В преддверии 8 марта в Псковскую область прибыло свыше 4 миллионов цветов из 14 стран

С начала марта в Псковскую область поступили срезанные и горшечные цветы из 14 стран. Их количество превысило отметку в 4 миллиона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Источник: pixabay.com

Основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Нидерландах, Италии, Германии, Израиле, Кении, Колумбии, Эквадоре. Горшечных растений - в Венгрии, Португалии, Бельгии, Польше.

Ввоз таких срезанных и горшечных цветов осуществлялся в Псковскую область 15 поставщиками. Все эти ввезенные цветы прошли карантинный фитосанитарный контроль. Карантинные объекты не выявлены.