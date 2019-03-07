Общество

В Псковской области 7 и 8 марта Госавтоинспекция дарила женщинам-водителям цветы, открытки, шоколад и стихи

В Псковской области 7 марта и в Международный женский день сотрудники регионального УГИБДД УМВД России дарили женщинам-водителям открытки, цветы, воздушные шарики, шоколад и стихи. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

«Всё самое дорогое, что есть в нашей жизни, - счастье, радость, надежда, любовь - связано с женщиной. Невозможно представить современную жизнь без участия женщин в решении важных социальных задач, в том числе связанных с воспитанием и обучением детей и созданием семейного уюта. Женщины обладают неиссякаемой энергией, высокой работоспособностью, умеют достойно решать самые трудные задачи, - отметили в ведомстве. - Пусть близкие и друзья окружают женщин вниманием и любовью в будни и в праздники. Пусть женщин всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие. Пусть все дороги на жизненном пути женщин будут безопасными».

Так, в Пскове представительниц прекрасного пола поздравили праздничными весенними букетами - акция «Цветы для автоледи» проведена сотрудниками Госавтоинспекции в каждом городе и районе региона.

В Острове автоледи получили по авторской открытке, а также - по праздничному поздравления в виде стихотворений, посвященных весеннему празднику.

Источник: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

В Печорах дорожные полицейские совместно с юными инспекторами дорожного движения оформили свои знаки внимания к дамам воздушными шарами в виде цветов.

Источник: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области