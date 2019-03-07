Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о неблагоприятном погодном явлении с 8 по 9 марта

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 марта с 22.00 в Псковской области порывы юго-западного и западного ветра усилятся до 15 - 18 метров в секунду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Ожидается, что неблагоприятное погодное явления продолжится до 9 марта, до 01.00.

В связи с этим ведомство рекомендует: «Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"».