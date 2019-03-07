Общество

Михаил Ведерников и Алексей Немов гуляли с сыновьями и в честь 8 марта дарили псковичкам цветы

В Международный женский день, 8 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и 4-кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов гуляли с сыновьями и дарили псковичкам цветы. Об этом Псковской Ленте новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников со своим сыном Мишей и Алексей Немов с сыном - Дмитрием гуляли по Пскову и поздравляли женщин с праздником, вручали тюльпаны, говорили добрые слова и пожелания.

Алексей Немов признался, что участвовал в таком мероприятии впервые, но «ему понравилось».

«В будничной суете мы часто забываем говорить нашим женщинам как они нам дороги, но я хочу, чтобы они знали, мы их очень любим, они - лучшее, что у нас есть», - сказал Алексей Немов.

Михаил Ведерников в продолжение пожелал прекрасной половине человечества счастья, любви, заботы, внимания и поддержки с мужской стороны. «Пусть все ваши мечты обязательно сбываются!» - добавил губернатор региона.