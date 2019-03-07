Общество

В 2019 году все населенные пункты Псковской области планируется охватить медуслугами

Все населенные пункты Псковской области, включая удаленные от райцентров деревни и поселки, планируется охватить медицинскими услугами в 2019 году. Об это пишет «ТАСС». Такого результата удастся достичь за счет строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и приобретения передвижных медкомплексов, сообщила ТАСС председатель регионального государственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Источник: pixabay.com

В Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. В связи с этим ранее псковские власти называли своей первостепенной задачей обеспечение жителей качественными и своевременными медуслугами. С 2019 года эта работа ведется в рамках региональной программы по развитию системы первичной медико-санитарной помощи. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«В Псковской области порядка 30 населенных пунктов с численностью более 100 человек, которые находятся далеко от медорганизаций и не охвачены медуслугами. В 2019 году этот показатель будет приведен к нулю, и у нас не останется таких территорий, то есть, в этом году мы охватим все удаленные населенные пункты первичной медико-санитарной помощью. Этого удастся достичь за счет строительства новых ФАПов и запуска передвижных медицинских комплексов», - рассказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что в 2019 году в Псковской области будет создано 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, также планируется приобрести 13 мобильных медицинских комплексов. «Модульные ФАПы появятся в деревнях Красногородского района, в Плюсском, Опочецком, Порховском, Себежском и Стругокрасненском районе. Люди этого ждут», - сказала собеседница агентства.

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.