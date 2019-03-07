К 2024 году в Пскове, Великих Луках и Острове может появиться по онкологическому центру

Администрация Псковской области намерена создать до 2024 три центра амбулаторной онкологической помощи. Такие действия позволят увеличить охват населения исследованиями и сделает лечение онкологических заболеваний для жителей региона более доступным. Об этом пишет «ТАСС».
По словам председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращанко, создание центров ведется по региональному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Тема борьбы с онкологическими заболеваниями для Псковской области крайне актуальна, так как в регионе ежегодно выявляется порядка 6 тысяч человек, имеющих злокачественные новообразования. Среди самых распространенных заболеваний - рак легкого, молочной железы, предстательной железы, колоректальный рак. Однако в последние годы смертность от онкозаболеваний в регионе начала снижаться, за 2018 год она уменьшилась на 5%.
«В период с 2019 и до 2024 года будет создано три центра онкологической амбулаторной помощи для сокращения времени диагностики и для повышения ее качества. Они появятся в Пскове, в Великих Луках и в городе Остров. Это позволит диагностировать основные виды злокачественных новообразований», - сказала Марина Гаращенко.
Она также уточнила, что при необходимости медики будут госпитализировать пациентов в псковский онкодиспансер, в его великолукский филиал, а также в областную клиническую больницу, где проводятся операции новообразований. «Мы хотим увязать амбулаторное, первичное звено, которое близко стоит к пациенту, и онкологическое сообщество, чтобы они работали вместе. В этом смысл организации амбулаторных онкологических центров. Обустройство и ремонт мы проведем за счет областного бюджета, а из федерального бюджета на 2019 год выделено 173 миллиона рублей на приобретение оборудования для Псковского онкологического диспансера и Великолукского филиала», - сказала собеседница агентства.
По словам Марины Гаращенко, псковские власти намерены существенно сократить смертность от онкозаболеваний.
«Нацпроект "Здравоохранение" дает нам толчок к тому, чтобы у нас были организованы все связи: то есть мы будем развивать консультативную помощь и телемедицину, чтобы пациентов могли дистанционно проконсультировать профессора из ведущих институтов», - добавила председатель комитета.