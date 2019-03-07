Общество

К 2024 году в Пскове, Великих Луках и Острове может появиться по онкологическому центру

Администрация Псковской области намерена создать до 2024 три центра амбулаторной онкологической помощи. Такие действия позволят увеличить охват населения исследованиями и сделает лечение онкологических заболеваний для жителей региона более доступным. Об этом пишет «ТАСС».

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По словам председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращанко, создание центров ведется по региональному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Тема борьбы с онкологическими заболеваниями для Псковской области крайне актуальна, так как в регионе ежегодно выявляется порядка 6 тысяч человек, имеющих злокачественные новообразования. Среди самых распространенных заболеваний - рак легкого, молочной железы, предстательной железы, колоректальный рак. Однако в последние годы смертность от онкозаболеваний в регионе начала снижаться, за 2018 год она уменьшилась на 5%.

«В период с 2019 и до 2024 года будет создано три центра онкологической амбулаторной помощи для сокращения времени диагностики и для повышения ее качества. Они появятся в Пскове, в Великих Луках и в городе Остров. Это позволит диагностировать основные виды злокачественных новообразований», - сказала Марина Гаращенко.

Она также уточнила, что при необходимости медики будут госпитализировать пациентов в псковский онкодиспансер, в его великолукский филиал, а также в областную клиническую больницу, где проводятся операции новообразований. «Мы хотим увязать амбулаторное, первичное звено, которое близко стоит к пациенту, и онкологическое сообщество, чтобы они работали вместе. В этом смысл организации амбулаторных онкологических центров. Обустройство и ремонт мы проведем за счет областного бюджета, а из федерального бюджета на 2019 год выделено 173 миллиона рублей на приобретение оборудования для Псковского онкологического диспансера и Великолукского филиала», - сказала собеседница агентства.

По словам Марины Гаращенко, псковские власти намерены существенно сократить смертность от онкозаболеваний.

«Нацпроект "Здравоохранение" дает нам толчок к тому, чтобы у нас были организованы все связи: то есть мы будем развивать консультативную помощь и телемедицину, чтобы пациентов могли дистанционно проконсультировать профессора из ведущих институтов», - добавила председатель комитета.