Общество

В марте Роспотребназдор организует для жителей Псковской области «горячую линию»

Управление Роспотребнадзора по Псковской области организует для потребителей региона «горячую линию», которая будет работать с 11 по 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве. «Горячая линия» приурочена к 15 марта, Всемирному дню защиты прав потребителей.

С вопросами в сфере защиты прав потребителей, следует обращаться к специалистам Управления Роспотребнадзора по Псковской области и экспертам центра по консультированию потребителей в период проведения «горячей линии» с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) по следующим телефонам:

1) в Пскове: 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63;

2) в Великих Луках: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

3) в Невеле и Опочке: 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23;

4) в Острове: 8(81152) 3-19-27.

Телефон консультативного центра для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112)66-21-16.