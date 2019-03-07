Общество

Местный житель просит построить в Пскове «еще один родильный дом»

На официальном сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «ведерников.рф» Иван Васильев предложил председателю регионального государственного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко построить в Пскове «еще один родильный дом».

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«Мы должны исходить из принципа здравого смысла. На сегодняшний день абсолютное большинство родов, проходящих в Псковской области, происходит в Псковском перинатальном центре. У рожениц нет выбора, где рожать. Становятся незаметными недостатки работы этого монополистического учреждения. По законам рынка отсутствие конкуренции приводит к застою и стагнации, снижается качество оказываемых услуг. К тому же, при таких условиях медицинские работники практически не имеют возможности уйти из этого учреждения, - отметил Иван Васильев. - Еще один родильный дом безусловно повысит качество проведения родов».