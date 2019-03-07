Общество

Широкую Масленицу отмечают сегодня в Великих Луках

В этом году праздник Масленицы отмечается в Великих Луках 9 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, празднование начнется сегодня в 11:30 на площади Александра Матросова с костюмированного парада.

Колонна ряженых двинется к площади Ленина, где в 12:00 начнутся народные гуляния.

В 12:10 гостей ждет угощение вкусными блинами от администрации города. Для детей и взрослых будет организовано концертно-развлекательное представление с участием творческих коллективов города. В программе праздничных мероприятий - народные игры, забавы, конкурсы, хороводы. Кроме того, на площади развернуты торговые ряды.

Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, которое состоится на набережной реки Ловать в 14:30.

Отметим, что на период празднования Масленицы в Великих Луках, согласно постановлению администрации города, 9 марта будет прекращено движение транспортных средств на определенных участках:

• до 16:00 на площади Ленина;

• с 11:00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада на перекрестке улицы Р. Люксембург и ул. Л. Чайкиной;

• с 11:00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по набережной А. Матросова (от улицы Р. Люксембург до проспекта Ленина);

• с 11:00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по проспекту Ленина (от улицы Л. Чайкиной до улицы Некрасова);

• с 11:00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Толстого);

• с 11:00 до 15:00 по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы К. Либкнехта);

• с 11:00 до 15:00 по улице К. Либкнехта (от улицы Некрасова до улицы Пушкина).

В качестве возможных маршрутов объезда установлены: улица Пионерская, проспект Октябрьский, улица Л. Чайкиной, улица Винатовского, улица Ботвина.