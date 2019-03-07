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Умер актер Владимир Этуш

Умер Народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш. Об этом РБК сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Издание «Театрал» уточняет, что в пятницу, 8 марта, актеру стало плохо. Скорая госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. К сожалению, врачам не удалось спасти легендарного артиста.

Владимир Этуш - народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, народный артист республики Северная Осетия – Алания. Художественный руководитель Театрального института им. Бориса Щукина, профессор. Ветеран Великой Отечественной войны.

Творческая судьба Этуша - прекрасное подтверждение знаменитой формулы К. Станиславского о том, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. Однако от филигранно сыгранных эпизодов артист постепенно переходит к созданию сложных, разноплановых характеров.

В фильмографии народного артиста картины: «Председатель», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Дела давно минувших дней…», «Цирк зажигает огни», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «31 июня», «По улицам комод водили…», «Не будите спящую собаку», «Мечты идиота», «Классик», «Поворот ключа», «1-й Скорый», «Парк советского периода», «Три мушкетера» и др.

Владимир Этуш - полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет множество наград и званий за вклад в развитие отечественной культуры и за высочайшее актерское мастерство.