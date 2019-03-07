Общество

В Великих Луках отметили Масленицу народными гуляньями и блинной трапезой

В Великих Луках отметили Масленицу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, народное гулянье началось с костюмированного шествия. Ряженная, веселая толпа прошла от площади Ленина до Матросова до площади Ленина, где гостей встречали артисты ДК имени Ленина, которые приготовили интересную концертную программу.

Занятие по душе здесь мог найти каждый: игры, конкурсы, обжорные ряды и творческие мастер-классы. Самые ловкие получали призы - муку, яйца и масленичные сувениры.

На главной сцене праздника один за одним выступали творческие коллективы города, также гостей праздника развлекали ростовые куклы.

Нашли чем занять свое время и любители братьев наших меньших. Для них была подготовлена специальная площадка «Дог шоу», где собаководы со своими любимцами устроили дефиле карнавальных костюмов и танцы.

Кроме того, на площади была организована блинная трапеза. И.о главы администрации города Юлия Ярышкина вместе со своим заместителем Юрием Власюком угощали всех горожан блинами.

Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы, после которого великолучане с удовольствием измазали свои лица сажей во исполнение заветных желаний.