Общество

В Великих Луках провели акцию-флешмоб «Мы за парк»

Почти тысяча молодых великолучан пришла на акцию в поддержку проектов, участвующих в конкурсе малых городов и исторических поселений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, флешмоб прошел сразу на двух площадках: территория крепостного вала и пустырь в районе улицы Дружба.

Участники акции выстроились в предложение «Мы за парк», при этом они держали над головой разноцветные картонки формата А4. Люди несколько минут в общем порыве скандировали «Мы за парк!».

Напомним, Великие Луки в этом году планирует представить на федеральный конкурс два проекта - строительства парка на улице Дружба и сквера «Петровский» в районе городской крепости.