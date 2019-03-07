Общество

Чучело Масленицы сожгут сегодня в Пскове

Масленичные гуляния пройдут сегодня, 10 марта, в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

С 12.30 до 15.00 на сцене возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади состоится благотворительная акция «Блинный поединок».

Приглашенные гости, известные люди в городе, представители власти, бизнеса и СМИ будут соревноваться в выпекании блинов, которые будут продаваться на аукционе. Каждый участник акции, приготовивший блин на сцене или купивший его, получит в подарок продуктовую корзину от партнеров-производителей.

Сбор средств будет направлен в Псковский Детский фонд для четырехлетнего мальчика Андрея Пронина с врожденным вывихом бедра, которому предстоит операция. Мальчику необходимо 110 000 рублей для изготовления специального послеоперационного ортеза для ходьбы.

Акция будет проходить при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Традиционное сжигание чучела Масленицы запланировано на 16.00.