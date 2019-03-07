Петербуржец предложил отменить пограничную зону на суше Гдовского района

Отменить пограничную зону на суше Гдовского района попросил житель Петербурга, владелец хутора «Утешенье» на берегу Чудского озера. Как сообщает ГТРК «Псков», Сергей Ерофеев организует для туристов отдых круглый год, сдает в аренду домики с видом на озеро.
Архитектор по профессии и с недавних пор помощник одного из депутатов Гдовского районного Собрания уверен, что отмена погранзоны на суше даст импульс для инвестиционной деятельности в районе, поддержит малый и средний бизнес и даже улучшит демографию. Он считает, что озеро и есть «естественная преграда защиты нашей страны в этой части границы».
Петербуржца поддержало большинство местных депутатов, которые рассмотрели обращение Ерофеева на одной из сессий. И просьбу изменить пограничную зону в Гдовском районе направили в областной центр.
Но в Пскове с мнением гдовских коллег не согласились. Из всех правонарушений, которые в прошлом году были выявлены в пограничной сфере, 11% приходится на Гдовский район. Пограничниками только на севере границы задержаны почти 430 нарушителей.