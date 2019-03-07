Общество

Псковское МЧС: Никакой улов не стоит вашей жизни

В настоящее время на водных объектах региона начинается процесс таяния льда. С 8 марта выход на лед запрещен, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Ледовое покрытие теряет целостность, появляются промоины, из-за подвижек ледовых полей образуются трещины. Рыбалка со льда в таких условиях может обернуться трагедией.

Один из традиционных зимних видов отдыха в нашей местности – это подлёдная рыбалка. На водоёмах Псковской области сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он приобретает непрочную структуру, во многих местах появляются открытые участки воды. Тёплая погода с каждым днём делает лёд на водоемах тоньше и тоньше. Напоминаем, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с 8 марта 2019 года, запрещён. Об этом издано соответствующее распоряжение комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Однако никакие запреты не могут остановить рыболовов-любителей. В надежде на богатый улов, рыбаки выходят на лёд, забывая об осторожности. Отметим, что небольшие заморозки по ночам не смогут укрепить подтаявший лёд, а наоборот, могут создать ловушку, когда полынья или прорубь затянется тонкой ледяной коркой, которая сломается под ногами неосторожного человека. Кроме того, возможны подвижки ледовых полей и образование значительных трещин и разрывов ледового покрытия. В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые, несмотря на запрет выхода на лёд водоёмов Псковской области, на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации.

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: выход на лёд водоемов опасен! Никакой улов не стоит дороже вашей жизни и спокойствия близких. Не рискуйте своей жизнью!