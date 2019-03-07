Общество

Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья»

С 18 по 22 марта в Пскове состоится спортивное мероприятие «Неделя здоровья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре, мероприятие пройдёт уже в пятый раз, в этом году участники будут состязаться в таких категориях, как: волейбол, фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

18 марта участников ждёт волейбол, 19 марта фитнес-тест, который включает в себя: скалодром, джаст денс, батуты, головоломки и квесты, 20 марта витамин челлендж и стрельба из лука, 21 марта плавание, а 22 марта боулинг и армреслинг.

До участия допускаются команды, в состав которых будет входить 6 человек, среди которых не меньше двух девушек.

Участникам необходимо приходить в спортивной форме, дополнительные очки начисляют за единый стиль команды. Необходимо представить своё название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни

Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Приём заявок осуществляется до 15 марта.

Подать заявку на участие можно ТУТ

Справки по телефону: 56-44-44