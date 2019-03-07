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Общество

Масленичные блины главы Пскова Ивана Цецерского продали на аукционе за 10 тысяч рублей

10.03.2019 14:38|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в благотворительном «Блинном поединке», который проходит  сегодня на сцене возле памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, начальная стоимость испеченного главой города блина составила 100 рублей, в ходе аукциона она поднялась до 5 тысяч рублей. В итоге пскович Вячеслав купил два блина от Ивана Цецерского за 10 тысяч рублей.

«Теперь денег на ремонт дорог точно хватит», - пошутил глава Пскова.

Напомним, сегодня приглашенные гости, известные люди в городе, представители власти, бизнеса и СМИ соревнуются в выпекании блинов, которые затем продаются на аукционе.

Сбор средств будет направлен в Псковский Детский фонд для четырехлетнего мальчика Андрея Пронина с врожденным вывихом бедра, которому предстоит операция. Мальчику необходимо 110 000 рублей для изготовления специального послеоперационного ортеза для ходьбы.

Акция проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Добавим, традиционное сжигание чучела Масленицы запланировано на 16.00.

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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