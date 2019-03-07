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Общество

Михаил Ведерников с семьей приняли участие в праздновании Масленицы

10.03.2019 15:43|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей принял участие в традиционных масленичных гуляниях в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

 

На Октябрьской площади, улице Пушкина и в Детском парке развернулись несколько концертных, торговых и интерактивных площадок, проходят театрализованные представления проводов зимы с хороводами, конкурсами и угощениями блинами. Также состоится традиционная акция «Блинный поединок», все вырученные деньги с которой пойдут на благотворительность.

Гуляния завершатся в 16.00 сожжением чучела Масленицы.

Разнообразию уникальных масленичных сувениров посвящена выставка декоративно-прикладного народного творчества в Доме ремесел Пскова.

Ранее мероприятия по случаю Масленицы прошли и в других муниципальных образованиях. Наиболее масштабные праздничные программы проводов зимы были подготовлены в Изборске и Великих Луках. Так, например, 9 марта гуляния в городи на Ловати начались с костюмированного парада-маскарада. Колонна ряженых, во главе с символом праздника — веселым Блином, прошла через центральный мост к площади Ленина, где и развернулась основная масленичная программа.

В Изборске весенний праздник прошел с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им Виталия Румянцева, ансамбля русской народной песни «Очелье» и гостей из Сетомаа. В конкурсах был разыгран и главного приза — мешок муки.

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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