Общество

Профилактике детской шалости с огнем уделялось особое внимание во время рейда спасателей в Псковском районе

10 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров в населенных пунктов проведен профилактический рейд в Псковском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространены листовки профилактического характера о правилах эксплуатации печного и газового оборудования. Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также до граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и Псковского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.