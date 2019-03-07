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Как псковичи Масленицу отмечали. ВИДЕО

10 марта в Пскове состоялись Масленичные гуляния. Тысячи псковичей приняли участие в традиционных забавах: ели блины, водили хороводы, танцевали и катались на каруселях.



На Октябрьской площади, улице Пушкина и в Детском парке развернулись концертные, торговые и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, анимационные программы и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. Кроме того, любой желающий смог попробовать свои силы и покорить масленичный столб.

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Также гости праздника смогли поучаствовать в различных играх и состязаниях, узнать о русских народных играх и танцах, масленичных обычаях в других странах и многое другое.