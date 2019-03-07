Общество

Eesti Raudtee изучает возможность запустить поезд из Тарту в Псков и Петербург

Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee рассматривает возможность наряду с проходящим через Тарту железнодорожным маршрутом Таллин-Киев открыть и сообщение между югом Эстонии и Россией - возможно, это будут линии Тарту-Койдула-Псков-Петербург и Тарту-Койдула-Псков-Москва, пишет rus.err.ee.

Фото: Айли Вахтла/ERR

Директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн сообщил агентству BNS, что Eesti Raudtee обсудила этот вопрос с российской стороной, по оценке которой имеется заинтересованность пассажиров в маршрутах, соединяющих Южную Эстонию и Россию.

«Цель в том, чтобы предложить жителям Южной Эстонии больше международных прямых сообщений», - сказал Райхманн как о возможных маршрутах в направлении России, так и о линии Таллин-Киев через Тарту и Валга.

Железнодорожная линия Таллин-Киев может открыться в августе этого года. Eesti Raudtee считает нужным провести переговоры с Латвией по условиям открытия железнодорожной линии Таллин-Киев и о возможности создания компенсационного механизма, который позволил бы снизить затраты южного соседа на этот маршрут.