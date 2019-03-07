Общество

В Москве прошел митинг за свободный интернет

В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщает «Интерфакс», проход к месту сбора осуществлялся через рамки металлоискателей. На мероприятии выступила группа IC3PEAK, чьи концерты в 2018 году запрещались в нескольких городах России.

Митинги против изоляции российского интернета также планировались в Воронеже и Хабаровске.

На аналогичном митинге в столице в 2018 году поучаствовали 7,5 тысячи человек.