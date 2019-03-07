Общество

Минтруд предложит россиянам пройти тест на ВИЧ на рабочем месте

Россияне смогут пройти тест на ВИЧ, находясь на рабочем месте. К разработке соответствующего плана для работодателей приступили в Министерстве труда. Согласно одобренному замглавы ведомства Григорием Лекаревым плану, с которым ознакомились «Известия», представить окончательные методические рекомендации планируется в конце года.

Инициатором проведения проверок на рабочих местах выступила Международная организация труда (МОТ). В ней отметили, что результаты тестов будут скрыты от коллег и работодателей сотрудников.

Руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что рабочие места являются идеальным местом для прохождения тестирования. По его словам, большая часть потенциально подверженных заболеванию людей зачастую не находит времени пройти тест в поликлинике.

В то же время ряд специалистов выразили мнение, что далеко не все рабочие согласятся пройти тестирование.