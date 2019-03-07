Общество

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.

Так, знающий номер чиновника человек может перечислить ему определенную сумму, а потом публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги.

Максимальная сумма мгновенного перевода по номеру телефона в системе ЦБ составляет 600 тыс. рублей. В системе переводов Сбербанка - до 1 млн рублей.

При этом получатель не может остановить поступление денег. Опции «не принимать деньги» нет ни у одного банка.

Автоматически коррупционером госслужащий, получивший деньги таким образом, объявлен не будет, однако доказать непричастность всё же придется.

«Известия» провели эксперимент, отправив 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину, чем привели чиновника в шок.