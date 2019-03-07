Общество

Российских онкологов научат новой методике лечения рака легких

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова для врачей провели первый бесплатный мастер-класс, позволяющий перенять методику сохранения у больных раком легких одну долю органа, не удаляя его полностью. Об этом в воскресенье «Известиям» рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением центра Евгений Левченко.

По словам Левченко, в России ежегодно выявляется более 60 тыс. больных раком легкого, из которых 70-80% - пациенты с IV, неоперабельной стадией болезни. Остается примерно 20-30% пациентов, которым показано хирургическое вмешательство.

В половине случаев удается выполнить лобэктомию (удаление доли органа. - Ред.), а остальным обычно проводят пневмоэктомию (полное удаление органа. - Ред.). Медик отметил, что в 80% случаев можно провести бронхопластическую лобэктомию - то есть сохранить здоровую часть легкого.

Отмечается, что на данный момент с применением описанной методики выполнено уже 260 подобных операций по всей стране.